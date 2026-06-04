العراق يعلن بدء الخطوات العملية لدمج الفصائل المسلحة في المنظومة الأمنية

شفق نيوز - صلاح الدين

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الخميس، عن انطلاق الخطوات العملية الأولى لدمج الفصائل المسلحة في المنظومة الأمنية الرسمية، من خلال تسليم مقار وسلاح "سرايا السلام" في مدينة سامراء، استجابة للمبادرة التي أطلقها زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر.

وقال الفريق معن في تصريح صحفي مصور، إن اللجنة المكلفة بتنفيذ الأمر الديواني، وبمتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، وصلت إلى مدينة سامراء لمباشرة الإجراءات، مشيراً إلى أن اللجنة تأتي برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، وتضم في عضويتها السكرتير العسكري للقائد العام، وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي.

وأضاف، أن مراسم التسليم جرت في مقر "سرايا السلام" بقاطع سامراء، بحضور المعاون الجهادي لزعيم التيار، حيث شهدت المراسم تسليم علم السرايا إيذاناً ببدء الخطوة الأولى لإنفاذ القانون، وتأكيداً على أن تكون هذه التشكيلات تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة.

وأوضح رئيس خلية الإعلام الأمني، أن هذه اللجنة شكلت لوضع الآليات والسياقات الفنية والترتيبات الخاصة بالسلاح وإعادة الهيكلة وصولاً إلى الاندماج الكامل، مشيراً إلى أن كل مرحلة من هذه العملية لها متطلباتها التنفيذية.

وشدد الفريق معن في ختام تصريحه، على أن المنهج الحكومي واضح وصريح في هذا الصدد، ويقضي بأن تكون جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية تحت سلطة وإمرة القائد العام للقوات المسلحة حصراً.