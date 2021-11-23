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العراق يعلن انطلاق عملية "برق السماء" الاستطلاعية بمشاركة دولية

Category: أمـن

Date: 2021-11-23T07:01:42+0000
العراق يعلن انطلاق عملية "برق السماء" الاستطلاعية بمشاركة دولية

شفق نيوز/ أطلقت قيادة العمليات المشتركة أعلى سلطة في الجيش العراقي يوم الثلاثاء عملية مسح واستطلاع أرضي وجوي من قبل القطعات الأمنية في قواطعها بمناطق البلاد كافة بمساندة من التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن "عملية ( برق السماء) انطلقت في جميع قواطع المسؤولية، حيث شرعت كتائب الاستطلاع لفرق وقيادات العمليات في الجيش العراقي ضمن قواطعها كافة وافواج وسرايا المغاوير لفرق الشرطة الاتحادية والقوة التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعمليات استطلاع مسلح مكثفة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

ووفقا للبيان فإن هذه العملية تأتي لتعقب العناصر الإرهابية ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وتدمير أوكار الإرهابيين ومنع حالات التسلل وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية.

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