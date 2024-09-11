العراق يعلن انخفاض العدد إلى النصف: سجلنا 8850 حادث حريق في 2024

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحرائق في البلاد شهدت انخفاضاً بنسبة 55% بين عامي 2023 و2024.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، في بغداد، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن عدد الحرائق في عام 2023 بلغ 16 ألف حادث، بينما سجلت خلال هذا العام 8850 حادثاً فقط، مرجعاً هذا الانخفاض إلى الدعم الكبير الذي تلقته مديرية الدفاع المدني من الحكومة.

وأشار إلى أن مديرية الدفاع المدني حصلت على تجهيزات جديدة من عجلات وزوارق إنقاذ، بالإضافة إلى ربط منظومة تحتوي على 300 صافرة في بغداد.

كما ذكر ميري أن هذه التجهيزات جاءت بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم الحصول على تخصيصات من تنمية الأقاليم، وتسليم عجلات جديدة لدعم مديرية الدفاع المدني.

وأشار إلى أن الزيارة الأربعينية شهدت فقط عشر حرائق محدودة، ما يعكس نجاح وقدرة مديرية الدفاع المدني على إدارة الأزمات. وأضاف أن عمل الدفاع المدني يمتد على مدار العام، وليس فقط خلال فصل الصيف.

وفي سياق آخر، أكد ميري على ضرورة التنسيق بين المدارس ومديرية الدفاع المدني مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، من خلال تنظيم محاضرات توعية وتأمين مطافئ الحريق وتجهيز صيدليات كاملة للاستخدام عند الحاجة، مع التأكيد على إطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية عند مغادرة المدارس.

من جهته، قال مدير الدفاع المدني، اللواء محسن كاظم علك، خلال المؤتمر، أن الدعم الذي تلقته المديرية من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ساهم بشكل كبير في انخفاض الحرائق والحوادث هذا العام مقارنةً بالعام الماضي.

وأضاف أن المديرية مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين، معرباً عن أمله في أن يشهد العراق حوادث أقل في الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يُعد أكثر الفصول عرضة للحوادث مقارنة بفصل الشتاء.