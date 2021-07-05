العراق يعلن الإطاحة بمسؤول المنصة الإعلامية لداعش

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على مسؤول المنصة الاعلامية لتنظيم داعش أثناء محاولته دخول قضاء هيت في الأنبار غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاستخبارات العسكرية تلقت معلومات دقيقة تفيد بتواجد "أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء والذي يشغل منصب مسؤول المنصة الاعلامية لعصابات داعش الارهابية ومروج اعمالها الارهابية في مواقع التواصل الاجتماعي، ووالد أحد الارهابيين الخطرين، حيث كان ينوى الدخول الى قضاء هيت".

وأضافت، "إثر ذلك توجهت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٢٩ وقوة من اللواء المذكور، وبعد متابعة تحركاته بدقة تم نصب كمين محكم له في سيطرة الشهيد محمد الكروي مدخل قصاء هيت بالانبار، وتمكنت من القاء القبض عليه".

وتابعت الخلية بالقول، "جرى تسليمه لجهة الطلب أصوليا".