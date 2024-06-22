العراق يعلن الإطاحة بـ"أهم مفرزة إرهابية" في صلاح الدين وينفذ غارتين على أوكار لداعش

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، الإطاحة بـ"أهم مفرزة إرهابية" في صلاح الدين، مشيرة الى تنفيذ غارتين على أوكار لداعش في المحافظة.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، "نفذ جهاز المخابرات الوطني العراقي بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة وتفعيل الجهد الاستخباري مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في جبال بلكانة بقضاء طوزخورماتو ضمن قاطع عمليات شرقي صلاح الدين".

وتابع البيان "شرع الأبطال في هذين الجهازين بعمليات رصد ومتابعة لاوكار الإرهابيين في المنطقة أعلاه ومحاصرة اهم مفرزة إرهابية ضمن هذا القاطع ، وبالتنسيق مع صقور الجو الشجعان تم تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 التي دكت هذا النفق وكذلك باقي ألاوكار ، مما ادى الى قتل جميع أفراد المفرزة الإرهابية والتي يقدر عدد أفرادها بحسب المعلومات الأولية 7 إرهابيين من بينهم قيادي خطر".