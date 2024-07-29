العراق يعلن الإطاحة بشبكة تابعة لجماعة "القربان" الإنتحارية

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة ميسان يوم الاثنين، الإطاحة بعناصر جماعة "القربان" الانتحارية.

وكان مصدر محلي في ذي قار، كشف في 15 مايو/أيار 2023، لوكالة شفق نيوز، أن جماعة تطلق على نفسها "القربان" أو "العلاهية" انطلقت في ذي قار، وأثارت الرعب بين صفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أفرادها على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية.

وتعتبر هذه الحركة، محظورة وفق القوانين العراقية، لأن فكرها يقوم على أساس التضحية بالنفس.

وقال قائد شرطة محافظة ميسان لفتة المحمداوي، في بيان: "تم تفكيك واعتقال (10) أفراد من جماعة حركة القربان السلوكية بما يعرف بالعلاهية إحدى الحركات المنحرفة فكرياً وذلك في احدى مناطق المحافظة".

وذكر المحمداوي بأن حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة وبعض المحافظات الأخرى مؤخراً بين صفوف الشباب استدعى إلى تشكيل فريق عمل متخصص لغرض البحث والتحري وجمع المعلومات عن الحركات الناشئة وبعد جمع الأدلة ومراقبة تحركات وسلوكيات بعض مثيري الشك والاشتباه تم رصد مجموعة تتخذ من احدى الدور السكنية في احدى مناطق المحافظة ملاذا امناً لها حيث تم تشكيل قوة من قسم شرطة حطين بالاشتراك مع جهاز الامن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تطويق المنطقة ومداهمة المنزل واعتقال (10) أفراد من عناصر هذه الحركة كانوا متواجدين داخل المنزل".

وأضاف اللواء، على ان "هذه الحركة المنحرفة وحسب المعلومات المتوفرة لدينا ان أفرادها يعبدون الإمام علي، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام، مشيراً إلى احالة المتهمين إلى مركز الاحتجاز الامني وعرض أوراقهم على قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق المادة 372 التطرف الديني".

من جانبه أكد الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "قبضنا على اعداد من ما يسمى (بحركة القربان السلوكية) ولن نسمح بانتشار هكذا حركات منحرفة ونطالب جميع المؤسسات بحملات توعية تحذر من خطرها على المجتمع".