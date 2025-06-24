العراق يؤكد قصف رادارين له ويعلن التصدي لطائرات انتحارية مسيّرة خرقت أجوائه

شفق نيوز/ أكد صباح النعمان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، أن مجموعة من الطائرات الانتحارية المسيّرة الصغيرة، استهدفت عدداً من المواقع والقواعد العسكرية العراقية.

وقال النعمان في بيان اليوم، إن "هذا الاستهداف أدى الى إحداث أضرار كبيرة بمنظومتي الرادار في معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار، دون وقوع أية ضحايا بشرية".

وأضاف أن "القوات العراقية تمكنت من التصدّي وإحباط جميع محاولات الاعتداء الأخرى على أربعة مواقع في أماكن مختلفة، والتعامل مع الطائرات المسيّرة وإسقاطها، بعد أن كانت تروم استهداف هذه المواقع".

وتابع النعمان القول إن "جميع المواقع المستهدفة، هي مواقع عسكرية تابعة للقوات الأمنية العراقية بشكل كامل، ومسؤول عنها ويقوم على إدارتها ضبّاط ومنتسبون من تشكيلات قواتنا الأمنية البطلة".

كما لفت الناطق الى أنه "على إثر هذا الاعتداء السافر أمر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة فنية واستخبارية عالية المستوى تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية المعنية كافة، للتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء وكشف الجهات المنفذة له ومتابعة نتائج التحقيق بشكل كامل".

وشدد النعمان على أن "هذه الأفعال الاجرامية الغادرة، لن تمر دون عقاب".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من صباح اليوم ، أنها رصدت خرق طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية أجواء مدينة بغداد إحداهما سقطت والأخرى قصفت معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية.

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن في تسجيل صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة مجهولة الهوية قصف راداراً ضمن منظومة الدفاع الجوية لم يدخل الخدمة في معسكر التاجي فجر اليوم.

وأضاف أن طائرة أخرى سقطت قرب مولد للكهرباء، مشيرا الى أن القصف وسقوط الطائرة لم يسفرا عن سقوط خسائر بالأرواح.

هذا وتمّ العثور على بقايا حطام طائرة مسيرة سقطت فجر اليوم ضمن منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد، دون اصابات تذكر، بحسب مصدر أمني.

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني آخر للوكالة، بتعرض رادار آخر في قاعدة الإمام علي الجوية بمحافظة ذي قار إلى هجوم بطائرة مسيرة مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وأوضح، أن، الرادار أسقط قبل أيام طائرة مسيرة محلية الصنع حاولت استطلاع المنطقة المحيطة به، فيما هربت طائرتان مسيرتان أُخريان.

وتابع المصدر القول، إن لجنة تابعة لوزارة الدفاع وصلت بعد ساعتين من وقوع الحادث، مضيفا أن هذه اللجنة تعمل على تقييم الوضع الأمني والأضرار في موقع الحادث.

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق من اليوم، بتعرض قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار الى هجوم بطائرة مسيرة، مشيراً إلى أن "منظومات الدفاع تصدت ايضاً للهجوم".