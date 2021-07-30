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العراق يعلن اعتقال 77 "إرهابياً" في غضون أسبوع

Category: أمـن

Date: 2021-07-30T12:08:40+0000
العراق يعلن اعتقال 77 "إرهابياً" في غضون أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، إلقاء القبض على 77 متهما بالإرهاب في غضون أسبوع.

جاء ذلك في حصيلة لواجبات وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة من 22/7/2021 ولغاية 29/7/2021، وفق بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضحت أن الحصيلة كانت كالآتي: 

1_ تنفيذ أوامر قبض وفق المادة ١/٤ ارهاب عدد 77

2_ تنفيذ أوامر قبض مختلفة عدد 252

3_ القبض على متعاطين وتجار مخدرات عدد 57

4_ ضبط كدس عتاد عدد 55 قطعة

5 _ تدمير مضافة عدد 11

6_ ضبط عتاد مختلف عدد 3222

7_ ضبط مخدرات كرستال  1,130 كغم

8_ ضبط حبوب مخدرة عدد 790

9- التجاوز على انابيب النفط 1

10 - ضبط معمل للغش الصناعي عدد 4

11 _ ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة عدد 3 طن 56كارتون 

12 _ ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة  عدد 3٠

13_ القبض على مخالفي التسعيرة ورفع الأسعار عدد 7

14 _ حماية المنتج المحلي 370 طن 

15 _ القبض على متسللين عراقيين واجانب 3

16 _ ضبط عجلات تحمل مواد مهربة 49 طن

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