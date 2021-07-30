العراق يعلن اعتقال 77 "إرهابياً" في غضون أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، إلقاء القبض على 77 متهما بالإرهاب في غضون أسبوع.
جاء ذلك في حصيلة لواجبات وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة من 22/7/2021 ولغاية 29/7/2021، وفق بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز.
وأوضحت أن الحصيلة كانت كالآتي:
1_ تنفيذ أوامر قبض وفق المادة ١/٤ ارهاب عدد 77
2_ تنفيذ أوامر قبض مختلفة عدد 252
3_ القبض على متعاطين وتجار مخدرات عدد 57
4_ ضبط كدس عتاد عدد 55 قطعة
5 _ تدمير مضافة عدد 11
6_ ضبط عتاد مختلف عدد 3222
7_ ضبط مخدرات كرستال 1,130 كغم
8_ ضبط حبوب مخدرة عدد 790
9- التجاوز على انابيب النفط 1
10 - ضبط معمل للغش الصناعي عدد 4
11 _ ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة عدد 3 طن 56كارتون
12 _ ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة عدد 3٠
13_ القبض على مخالفي التسعيرة ورفع الأسعار عدد 7
14 _ حماية المنتج المحلي 370 طن
15 _ القبض على متسللين عراقيين واجانب 3
16 _ ضبط عجلات تحمل مواد مهربة 49 طن