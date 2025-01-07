العراق يعلن استرداد 8 تجار مخدرات "خطرين" بالتنسيق مع الكويت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن استرداد 8 مطلوبين بتهم تجارة المخدرات من الجانب الكويتي، عن طريق منظمة الإنتربول.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بجهود استثنائية كبيرة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في متابعة ملف المطلوبين للقضاء العراقي، من خلال المتابعة المكثفة مع الدول العربية والصديقة في هذا الملف المهم، فقد تمكنت وزارة الداخلية العراقية من استرداد 8 من تجار المخدرات الخطرين العاملين في شبكات تجارة المخدرات الدولية الذين كانوا لدى السلطات الكويتية".

وأضافت أن "عملية استرداد هؤلاء المطلوبين، جاءت بعد تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين في دولة الكويت لمتابعة ملف تبادل المطلوبين بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال".

وأكدت أن "عملية استرداد المطلوبين للقضاء مستمرة من خلال الجهات المختصة في وزارة الداخلية، خاصة بين الدول أعضاء منظمة الإنتربول الدولية ولن تدخر الوزارة جهدا في ملاحقة الخارجين عن القانون مهما بلغت جرائمهم، وأن جميع المطلوبين في الخارج سيكون مصيرهم خلف القضبان، وماهي إلا مسألة وقت وترتيب مع السلطات الأمنية التي يتواجد على اراضيها هؤلاء المطلوبين، إذ تمكنت الوزارة ومن خلال مديرية الشرطة العربية والدولية من استرداد عشرات المطلوبين من مختلف الدول خلال العام 2024".