العراق يعلن اخماد حريق "نفطي" بعد اربعة أيام من النيران

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاحد، عن اخماد نيران اندلعت في بئر نفطي بحقل خباز النفطي بمحافظة كركوك، فيما اشارت الى استمرار الجهود لإخماد حريق في بئر آخر.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب الذي يشرف على عملية الاطفاء، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الجهود الوطنية المخلصة في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية قد تمكنت وبإمكاناتها الذاتية من اخماد النيران في البئر 44 في حقل خباز النفطي بوقت قياسي وغير مسبوق".

وأشار حطاب إلى "استمرار الجهود الوطنية المخلصة للعاملين في القطاع النفطي وبإشراف ومتابعة وزير النفط احسان عبد الجبار لإطفاء واخماد النيران في البئر 33 في حقل خباز"، معتبراً أنه "خير رد على الارهاب الاعمى الذي يستهدف ضرب الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني".

بدوره قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد إن الوزارة "سخرت في وقت سابق جميع امكانتها لدعم واسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال من اجل الاسراع في السيطرة على النيران واخمادها واعادة تأهيلهما".

وافاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الاربعاء التاسع من كانون الاول الجاري، بإستهداف عناصر من تنظيم داعش بئرين نفطيتين في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر التنظيم المتشدد فجروا عبوتين ناسفتين فجر اليوم على بئرين نفطيتين في حقول "خباز" جنوب غرب كركوك.

وكان التنظيم قد فرض سيطرته على حقل "خباز" النفطي ابان اجتياحه مناطق ومدن تُقدر بثلثي العراق في اواسط العام 2014 الا ان قوات البيشمركة تمكنت من استعادة السيطرة عليه في نهاية شهر يناير/كانون الثاني من العام 2015.