العراق يعزز أمن حدوده مع سوريا ببناء 100 كم من الجدار الكونكريتي

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، يوم الثلاثاء، عن مساعٍ لتشييد 100 كم من الجدار الكونكريتي على الحدود مع سوريا.

وذكر بيان لقيادة قوات الحدود ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قائد قوات الحدود، الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، وصل اليوم إلى الشريط الحدودي العراقي السوري ضمن قاطع ألوية الحدود السابع ولواء المغاوير، حيث استقبله اللواء ياسر حسين علي، قائد حدود المنطقة السادسة".

وشملت الجولة، بحسب البيان، "زيارة معمل الكونكريت لإطلاق العمل في مشروع تحصين جزء مهم من حدود العراق من خلال تشييد 100 كم من الجدار الكونكريتي شمال وجنوب نهر الفرات في منطقة طريفاوي غرب محافظة الأنبار، ليضاف إلى ما أنجز سابقاً من الجدار الكونكريتي الذي وصل إلى ربيعة غرب نينوى".

وأشار البيان إلى أن "تشييد الجدار الكونكريتي مع سلسلة التحصينات الأمنية الأخرى أسهم في تحقيق ضبط كبير للحدود العراقية السورية، لم يشهد له مثيل طوال تاريخ الدولة العراقية".