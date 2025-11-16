العراق يعزز تحصيناته على الحدود مع سوريا (صور)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، يوم الأحد، استمرار أعمال نصب الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي مع سوريا.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "استمرار أعمال نصب الجدار الكونكريتي في قاطع لواء مغاوير الحدود في طريفاوي شمال القائم على الشريط الحدودي العراقي السوري".

وأشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي "ضمن سلسلة التحصينات الأمنية التي تجريها قيادة قوات الحدود لتعزيز السيطرة على الشريط الحدودي استكمالاً لخططها في رفع مستوى التحصين الميداني وتأمين الحدود العراقية مع دول الجوار، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار".

وكانت القوات العراقية قد عززت وجودها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري بقيادة نظام الأسد أمام المجاميع المسلحة لغاية تمكنها من إسقاط النظام في غضون أيام معدودة.

من جهته، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بشكل كامل وكبير خاصة مناطق شمال شرق سوريا.

وأكد رسول أن "قطعات قوات الحدود مجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الطيران المسير والكاميرات الحرارية".

وبعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، يخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.