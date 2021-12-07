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العراق يعرب عن رفضه للقصف التركي بسنجار ويحدد طريقا وحيدا لحل المشاكل

Category: أمـن

Date: 2021-12-07T21:27:06+0000
العراق يعرب عن رفضه للقصف التركي بسنجار ويحدد طريقا وحيدا لحل المشاكل

شفق نيوز/ أدانت خلية الإعلام الأمني العراقي يوم الأربعاء القصف الجوي التركي الذي استهدف عجلة يقودها احد منتسبي هيئة الحشد الشعبي في قضاء سنجار من قبل طائرة تركية.

وذكرت الخلية في بيان بوقت مبكر من اليوم، أن عملية استهداف تلك العجلة أدت الى "استشهاد احد مواطنينا الأبرياء من ابناء الطائفة الايزيدية من سكان مجمع (خان صور) في القضاء".

وأضافت أنها تعرب "عن رفضها القاطع لاي تجاوز على الاراضي العراقية".

وقالت الخلية في بيانها إن "الطريق الوحيد لحل المشاكل هو بالسبل السلمية والدبلوماسية، وعن طريق الحوار، ووفقا للقوانين والتشريعات الدولية".

وشنّت الطائرات الحربية التركية أمس الثلاثاء ضربات جوية استهدفت به عجلة تقل قيادياً في حزب العمال الكوردستاني، وذلك شمال قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، والذي يتبع ادارياً محافظة نينوى.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول في سنجار وكالة شفق نيوز، بأن الطائرات التركية استهدفت عجلة تابعة لقوات حماية سنجار (yps) الموالية لحزب العمال الكوردستاني داخل مجمع "خانة صور" التابعة لناحية سنوني شمال القضاء الذي يشكل غالبية سكانه من أبناء الطائفة الإيزيدية.

واضاف المصدر ان الغارة استهدفت احد قياديي تلك القوات الذي كان يستقل العجلة، ويدعى "مروان بدل" مما أسفر عن مقتله متأثراً بجروح أُصيب بها جراء القصف.

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