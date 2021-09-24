العراق يعتقل 8 أشخاص بتهمة "الإساءة" إلى المراجع الدينية

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة باعتقال 8 أشخاص بتهمة "الإساءة" إلى المراجع الدينية في جنوب غربي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعمل ميداني مكثف ومتابعة مستمرة، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية واثناء المشاركة ضمن خطة تأمين الحماية للزائرين الوافدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، من إلقاء القبض على ثمانية متهمين إثناء قيامهم بتوزيع منشورات تتضمن أفكار متطرفة وعبارات الاساءة الى المراجع وشق اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع، الأمر الذي من شأنه الاخلال بالامن وزرع التفرقة والكراهية التي تجاوزها المجتمع العراقي".

وأضافت أن "عملية القبض عليهم تمت جنوب غربي العاصمة بغداد"، مشيرة إلى "تسليمهم اصولياً إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".

من جانبه، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن هذه الشبكة تنشط في أكثر من محافظة بينها النجف وكربلاء وبغداد.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة استلام اثنين من المتهمين صادرة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في النجف.

ووفق الوثيقة فإنهما متهمان بتوزيع منشورات تحرض على "بطلان التقليد والترويج للأفكار المدينية المنحرفة".

وأشار المصدر إلى أن السلطات الأمنية تواصل البحث والتقصي للوصول إلى بقية أفراد هذه الشبكة.

وأدناه وثيقة التسليم وجزء من المنشورات التي ضبطت بحوزة المتهمين.