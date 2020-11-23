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العراق يعتقل قيادياً بارزاً بداعش خلال عملية "فريدة" بمطار بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-23T09:21:53+0000
العراق يعتقل قيادياً بارزاً بداعش خلال عملية "فريدة" بمطار بغداد

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الإثنين، عن تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لتنظيم داعش المُكنى  {أبو نبأ} بعمليةٍ قال إنها فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي. 

وقال يحيى رسول في بيان، إن العملية تمت من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، حيثُ جرى له تتبُع دقيق من قبل استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب مُنذ إنطلاقه من إحدى الدول ولغاية وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد إجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة (بغداد).

وقد عُرف المُكنى {أبو نبأ} بنشاطه الإرهابي مُنذ العام ٢٠٠٣ حيث أنتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها "القاعدة وداعـش" وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية مُحررة من ما يُعرف بوالي ( العراق )، حيث تم تُكلفه بمهام إدارة وتنسيق أعمال العصابات الإرهابية في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع مُحافظة بغداد، وقد جاءت هذه العملية العملية بسرية تامة ونجاح باهر، بحسب ما اورده رسول في البيان.

 

 

 

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