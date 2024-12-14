العراق يطيح بـ6 متاجرين للمخدرات معظمهم أجانب بحوزتهم 24 كغم من "الكريستال والحشيش"

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم السبت، بإلقاء القبض على 6 متاجرين دوليين بالمخدرات بينهم 4 يحملون الجنسية الاجنبية مع ضبط (24) كغم بحوزتهم من مختلف المواد المخدرة في محافظات البصرة وبابل وميسان.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أنه "بعد جهد استخباري دقيق استغرق (72) ساعة متتالية تم إلقاء القبض على (4) متاجرين دوليين بالمخدرات من قبل مديرية شؤون المخدرات في البصرة بعد نصب كمين محكم لهم وضبط بحوزتهم (10) كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة".

وفي ذات السياق ذكر البيان أنه "تم إلقاء القبض على متاجرين دوليين بالمخدرات من قبل مديرية شؤون مخدرات بابل في واسط منفذ زرباطية بالجرم المشهود، وهما متلبسان بحيازة (2) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

واشار البيان الى "قيام مديرية شؤون مخدرات الكرخ بضبط (12) كيلو غراما من مادة الحشيشة المخدرة في ميسان من خلال جهدها الاستخباري والميداني".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت مؤخرا تفكيك 600 شبكة للاتجار بالمخدرات دولية ومحلية، واحالة افرادها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.