العراق يطلق عملية عسكرية لحماية أبراج الكهرباء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بانطلاق عملية عسكرية مشتركة غربي الموصل بهدف حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الجيش العراقي والحشد الشعبي اطلقا عملية عسكرية مشتركة لملاحقة الخلايا النائمة في مناطق الصابونية والطينية غربي الموصل".

واوضح، أن "هذه العملية تأتي بعد استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية في مناطق غربي الموصل وجنوبها وسقوط عدد من الابراج وخروج خطي نقل رئيسيات عن الخدمة".

واتسعت مؤخرا عمليات استهداف أبراج الطاقة والتي تسببت بتردي مستوى الكهرباء، وانقطاع تام بعدد من مدن البلاد.

وعدت لجنة الامن والدفاع النيابية، استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، استهداف للحكومة بكاملها.