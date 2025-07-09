العراق يطلق خطة أمنية جديدة لحماية خور عبدالله ومياهه الاقليمية

شفق نيوز - البصرة

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الأربعاء، انعقاد اجتماع تنسيقي موسع بمقرها في البصرة، بحضور مدير عام الشركة، وقائد قوات حرس الحدود، وقائد القوة البحرية، إلى جانب الكوادر الفنية المتخصصة من الجهات الثلاث، لبحث آليات تعزيز حماية وتأمين الممرات البحرية الحيوية في البلاد، ولا سيما قناة خور عبد الله والمياه الإقليمية العراقية.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، لوكالة شفق نيوز، إن "تأمين الملاحة في قناة خور عبد الله والمياه الإقليمية العراقية لم يعد مجرد إجراء فني أو إداري، بل هو واجب وطني يرتبط بشكل مباشر بسيادة العراق البحرية، وخطوة أساسية لضمان سلامة الملاحة وتعزيز الحركة التجارية".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش الآليات التنفيذية والتنسيقية التي ستُفعّل على الأرض، بما في ذلك توزيع المسؤوليات، ورفع مستوى المراقبة، وتحديث البنى التحتية الفنية التي تسهم في ضبط وحماية هذا الممر الحيوي".

وبيّن، إن "الاجتماع بحث تفاصيل العمليات الأمنية والرقابية، ووضع خطة عمل مشتركة لتسيير دوريات بحرية منتظمة، ونصب أنظمة رصد متقدمة، وتحديد آليات التدخل السريع في حالات الطوارئ، إضافة إلى معالجة التحديات الفنية والإدارية التي تواجه عمل الجهات المختصة".

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك، وتفعيل مراكز القيادة والسيطرة البحرية، بما يضمن حماية الحدود والمصالح الاستراتيجية للعراق في الخليج العربي.