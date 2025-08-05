العراق يطلق حملة واسعة لبسط السيادة على ممراته البحرية (صور وفيديو)

شفق نيوز- البصرة

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة أمنية استباقية موسعة لمسح وتأمين المياه الإقليمية والممرات البحرية، بمشاركة تنسيقية مع القوات البحرية والأجهزة الأمنية والاستخبارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة البحرية وضمان سلامة الملاحة.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة بدأت من العلامة 162، وهي النقطة الأخيرة في خور عبد الله باتجاه البحر، وتُنفذ بالتنسيق الكامل مع قيادة القوة البحرية، ودوائر الاستخبارات العسكرية والمدنية، والقيادات الأمنية في محافظة البصرة".

وأضاف الفرطوسي، أن "العملية الأمنية تهدف إلى ضبط حركة السفن المجهولة والمشتبه بها داخل المياه الإقليمية العراقية، حيث لدينا معلومات مسبقة عن بعض السفن وسنقوم بتدقيقها خلال الحملة".

وأوضح أن "الشركة العامة لموانئ العراق، بصفتها الجهة المسؤولة عن القطاع الملاحي، تمتلك صلاحيات متابعة ورصد تحركات السفن بالتنسيق مع الهيئة البحرية المخولة بإصدار التصاريح والموافقات الأمنية".

وبيّن أن "كل باخرة يتم رصدها داخل المياه الإقليمية تُخضع أولًا للتدقيق من حيث الوثائق والمستندات، وإذا ثبت أنها غير مصرح لها، تُتخذ بحقها الإجراءات القانونية، إما بإخراجها من المياه العراقية أو احتجازها إذا كانت تمثل تهديدًا أمنيًا".

وأكد الفرطوسي أن "هذه الحملة تأتي ضمن جهود فرض سيادة الدولة على الممرات والمياه البحرية، ومنع أي خروقات قد تُهدد الأمن الوطني، وتعكس الجدية في حماية الحدود البحرية العراقية من أي انتهاكات محتملة".