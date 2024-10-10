العراق يضبط كمية كبيرة من الـ"كبتاغون" ومتاجر بها في نينوى

شفق نيوز/ أعلن مدير قسم إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات الحقوقي حسين يوسف التميمي ضبط (200,000) مائتين ألف حبة كبتاغون مخدرة وإلقاء القبض على المتاجر بها في نينوى.

وقال التميمي إن العملية جاءت بعد قرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة وبإشراف استخباري دقيق من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

وأضاف أن العملية كانت "نوعية ذات عمق استخباري بجهد متواصل استغرق لمدة (7) ايام متتالية أسفرت عن ضبط (200,000) مائتين الف حبة كبتاجون مخدرة وإلقاء القبض على المتاجر بها في نينوى".