العراق يشهد أكبر زيارة عسكرية من قبل الجيش الباكستاني (صور)

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة أركان الجيش العراقي، يوم الجمعة، أن قائد القوة البحرية اللواء البحري الركن مازن عبد الواحد كبيان، استقبل قائد سرب سفن المدمرات الثامن عشر الباكستاني العميد عتيق الرحمن مع ثلاث سفن اثنان منها حربية والثالثة كاسحة ألغام في أكبر زيارة عسكرية تشهدها البلاد.

ورافق العميد عتيق الرحمن السفير الباكستاني احمد امجد علي ، والعميد محمد وصي الدين الملحق العسكري الباكستاني في العراق ، مع (297) من ضباط ومراتب البحرية الباكستانية على متن سفينتين حربيتين من نوع زورقي صواريخ و سفينة كاسحة الغام، في مقر قيادة قاعدة ام قصر البحرية بحضور رئيس أركان قيادة القوة البحرية وقائد قاعدة ام قصر البحرية، وعدد من ضباط القيادة.

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان اليوم، إن هذه زيارة عسكرية تُعتبر أكبر للعراق والثانية من جانب الجيش الباكستاني حيث جرى خلالها تباحث الجانبين عن طبيعة التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البحريتين وأهمية التواصل والدعم المقدم للمؤسسة العسكرية في مجال التدريب والتسليح بما يخدم مصالح الطرفين.

ووفقا للبيان فإن هذه الزيارة شملت أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية وكان في استقبالهم رئيس الأكاديمية وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى الاكاديمية للاطلاع بصورة مفصلة على اقسامها، مشيراً إلى أن الضيف أشاد بدور سلاح القوة البحرية العراقية في تأمين الحماية للمياه الاقليمية العراقية.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد الباكستاني رسالة للبحرية العراقية، يتقدم فيها بـ"الشكر على حسن الاستقبال والضيافة" حيث صرح قائد المهمة قائلا: خلال فترة خدمتي في الجيش الباكستاني لمدة (31) سنة لم أرَ ولم احظَ بمثل هذا الاستقبال والترحيب والبروتوكولات المنظمة من قبل البحرية العراقية، بحسب البيان.