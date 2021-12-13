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العراق يشرع في البحث عن 4 مفقودين بديالى: داعش اختطفهم

Category: أمـن

Date: 2021-12-13T19:26:50+0000
العراق يشرع في البحث عن 4 مفقودين بديالى: داعش اختطفهم

شفق نيوز/ شرعت القوات الامنية في ديالى، مساء اليوم الاثنين، بعملية بحث على أربعة أشخاص اختطفهم عناصر تنظيم داعش شرقي المحافظة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى شرعت بعملية بحث وتفتيش عن ٤ مواطنين تعرضوا للخطف على يد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وبينت أن المخطوفين الأربعة "اختفوا في بحيرة حمرين بناحية السعدية، اثناء رحلة صيد بين منطقة نارين وتل العويسات".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن أربعة أشخاص فُقد أثرهم خلال رحلة صيد أوز بري قرب جسر نارين على أطراف بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وأضاف أن أحد الأشخاص المفقودين ضابط في مديرية جوازات الاعظمية برتبة مقدم، وآخر منتسب في الحشد الشعبي، والثالث موظف في مصرف، والرابع مواطن كاسب.

وأشار المصدر إلى أن هناك أنباء تفيد باختطافهم من قبل مسلحي داعش، مبينا أن ثلاثة من هؤلاء الأشخاص من سكان العاصمة بغداد.

وتعد المناطق الوعرة المحيطة ببحيرة حمرين أحد أبرز معاقل داعش في محافظة ديالى، إذا يتخفى مسلحو التنظيم بين التضاريس الوعرة ويشنون انطلاقا منها هجمات في المناطق المحيطة.

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