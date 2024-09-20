العراق يشتري نظام الدفاع الجوي "تشيونغونغ-Ⅱ" الكوري الجنوبي بأكثر من ملياري دولار

شفق نيوز/ أعلنت شركة (LIG Nex1) الكورية الجنوبية لصناعة أنظمة الأسلحة المتطورة، اليوم الجمعة، أنها فازت بصفقة بقيمة 3.7 تريليونات وون (2.78 مليار دولار) لتصدير نظام الدفاع الجوي والصاروخي أرض-جو متوسط المدى من طراز "تشيونغونغ-Ⅱ" إلى العراق.

وذكرت الشركة في ملف تنظيمي أنها وقعت الصفقة مع وزارة الدفاع العراقية في بغداد قبل يوم، (أمس الخميس).

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم عن الشركة قولها إن هذه الصفقة ترجع إلى دعم الحكومة الكورية النشط، وغيرها من الوكالات ذات الصلة وشركات الدفاع المحلية بما في ذلك وزارة الدفاع ووكالة تطوير الدفاع.

وأضافت أنها ستواصل السعي لتعزيز وجود صناعة الدفاع الكورية وتوفير حجر الأساس لشركات الدفاع الصغيرة والمتوسطة الحجم لإيجاد فرص نمو جديدة في الخارج.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد قالت أمس في بيان إنها وقعت عقداً مع إحدى شركات جمهورية كوريا الجنوبية، لتجهيز قيادة الدفاع بمجموعة من البطاريات متوسطة المدى المتطورة كسلاح دفاع جوي، والذي سيدعم قدرات الجيش العراقي والقوات العسكرية لحفظ السلام وسيادة العراق.

وتتكون بطارية نظام "تشيونغونغ-Ⅱ" من 4 قاذفات صواريخ متنقلة تحمل كل منها 8 أنابيب لإطلاق الصواريخ، ورادار متعدد الوظائف، ومركز القيادة والتحكم.

ويشكل نظام تشيونغونغ-Ⅱمحور استراتيجية الدفاع الصاروخي لكوريا الجنوبية المصممة لاعتراض الصواريخ والطائرات القادمة في المقام الأول للحماية من التهديدات الكورية الشمالية.

وبهذا يصبح العراق ثالث دولة في الشرق الأوسط تشتري نظام الدفاع الجوي والصاروخي الباليستي بعد الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 والمملكة العربية السعودية في فبراير هذا العام.

ويتم تصنيع الصواريخ والنظام المتكامل لنظام "تشيونغونغ-Ⅱ" بواسطة شركة إل أي جي نكس ون، وتوفر شركة هانهوا سيستمز الرادار، وتصنع شركة هانهوا إيروسبيس قاذفات الصواريخ والمركبات.

وتتطلع شركة إل أي جي نكس ون إلى أن يؤدي نشر نظام "تشيونغونغ-Ⅱ" القائم على التكنولوجيا المتقدمة، في شبكات الدفاع الجوي للدول الثلاث في الشرق الأوسط إلى تمهيد الطريق لصادرات الأنظمة للصواريخ الاعتراضية طويلة المدى وعالية الارتفاع إلى هذه الدول.