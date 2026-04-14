العراق يسلم متهمين أجنبيين إلى بلديهما بعد تبرئتهما من الانتماء لداعش

أعلن القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، تسليم متهمين اثنين، أحدهما فنلندي والآخر أميركي، إلى سلطات بلديهما بعد ثبوت عدم انتمائهما إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفاد إعلام مجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سلّم متهمين اثنين (حدث من مواطني جمهورية فنلندا وآخر من الولايات المتحدة الأميركية) إلى الجهات المختصة في بلديهما، بعد التأكد من عدم انتمائهما إلى عصابات "داعش" الإرهابية.

وذكر المركز أن "عملية التسليم جرت عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية، وفي إطار التنسيق والتعاون القضائي الدولي مع الجهات المختصة، وضمن جهود العراق المستمرة في إدارة ملف المحتجزين المرتبطين بقضايا الإرهاب".

وأكد أن "التنسيق والتعاون مع الجهات القضائية الدولية مستمر، بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومنع إفلات المتورطين من العقاب".

وأشار إلى أن العراق كان قد تسلّم في وقت سابق (5704) متهمين من عناصر عصابات "داعش" الإرهابية من سجون شمال شرق سوريا، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.