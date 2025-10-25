العراق يسلم الشرطة السويدية زعيم عصابة "خطيراً جداً"

شفق نيوز - بغداد

وجهت الشرطة السويدية شكراً رسمياً الى العراق بعد أن سلمها زعيم عصابة "خطيراً جداً" مطلوباً بقضايا قتل ومخدرات وتجارة الأسلحة، وفقا لما أعلنه، اليوم السبت، المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري.

وذكر مكتب الاعلامي للوزير، أن "الشرطة السويدية أكدت أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التعاون الأمني الوثيق بين البلدين بعد زيارة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لستوكهولم الأخيرة.

ونقل مكتب وزير الداخلية العراقي عن ستيفين هيكتور، نائب قائد الشرطة السويدية في بيان صحفي: "نود أن نتوجه بالشكر إلى العراق على هذا التعاون. لقد تم تسليم شخصية إجرامية مؤثرة إلى السويد، وهذا يبرهن على فاعلية الشراكة بين بلدينا".

وأشار مكتب الشمري الى أن "وزارة الداخلية العراقية وقعت العديد من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من الدول العربية والصديقة كان لها الأثر الإيجابي في تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية وتسليم المطلوبين دولياً".