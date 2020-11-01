العراق يستورد روبورتات لكشف المتفجرات

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لمكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، عن اجرائها مباحثات مع احدى الدول الاوروبية لتزويدها بأجهزة حديثة.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاحد عن مدير عام المديرية التابعة لوزارة الداخلية اللواء الحقوقي صباح حسن الشبلي قوله إن، المباحثات شملت تزويد المديرية بأجهزة روبوت لمكافحة المتفجرات بأحدث ما موجود منها في دول العالم المتقدمة، مشيرا الى اسهامها بحفظ الامن والاستقرار في البلاد.

واردف الشبلي، أن محور عمل المديرية في محاربة الارهاب تركز في تفكيك العجلات المفخخة والدور والاجسام الغريبة اضافة الى العبوات الناسفة.