العراق يستلم ثلاثة زوارق حديثة لتعزيز قدرة القوات البحرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بوصول ثلاثة زوارق حديثة كورية الصنع لميناء أم قصر، لتعزيز قدرة القوات البحرية بهدف تأمين السواحل العراقية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، انه "في إطار تعزيز قدرات البحرية، وصلت إلى ميناء أم قصر ثلاثة زوارق حديثة من نوع SAT55، كورية المنشأ، والتي تم تصنيعها في تركيا وفق أعلى المواصفات الفنية والتقنية".

وأضاف أن "هذه الزوارق تتميز بقدراتها العالية على المناورة والسرعة، بالإضافة إلى تجهيزها بأحدث الأنظمة الإلكترونية والتسليحية التي تسهم في تنفيذ مهامها بكفاءة، بما يشمل مكافحة التهديدات البحرية وتأمين السواحل العراقية".

والقوة البحرية العراقية واحدة من تشكيلات القوات المسلحة العراقية تأسست في 12 آب 1937 كقوة نهرية مؤلفة من أربعة زوارق صغيرة، أطلق عليها في بدايتها تسمية قوات حماية السواحل العراقية.

تم تغُيير اسمها الرسمي إلى القوة البحرية العراقية في 12 كانون الثاني/يناير 2005. مسؤولياتها الرئيسية هي حماية السواحل والمنطقة الاقتصادية البحرية العراقية.

في شباط 2011، امتلكت البحرية على ما يقارب 5000 بحار ومشاة البحرية، والذين يشكلون مقر العمليات، المكونة من 5 أسراب بحرية، وكتيبتين بحريتين.