العراق يستقبل 21 إيرانياً "داعشياً" من سوريا

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، بنقل 21 مواطناً إيرانياً متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" من أحد السجون الواقعة شمال سوريا إلى سجن الكرخ في العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية، فقد جرت عملية النقل بوساطة مباشرة من الولايات المتحدة، في إطار ترتيبات تتعلق بملف المعتقلين الأجانب المتهمين بالانتماء إلى التنظيم في مناطق سيطرة القوات الكوردية شمال سوريا.

وأشارت إلى أن الخطة المطروحة تقضي إما بإعادة باقي المعتقلين غير العراقيين إلى بلدانهم الأصلية، أو إخضاعهم للمحاكمة داخل الأراضي العراقية وفق القوانين المحلية.

في المقابل، لم تُنشر حتى الآن أي تفاصيل رسمية بشأن هويات أو معلومات شخصية عن الإيرانيين الـ21، كما لم تصدر توضيحات من السلطات الإيرانية أو العراقية حول وضعهم القانوني أو مصيرهم القضائي.

وأمس الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، إكمال مهمة نقل معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، في عملية استمرت 23 يوماً.

وجاء في بيان رسمي صادر عن القيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية شملت نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من عناصر "داعش" من مراكز احتجاز داخل سوريا إلى عهدة السلطات العراقية، عبر رحلات جوية ليلية، بهدف ضمان بقائهم في مرافق احتجاز آمنة.

من جهته أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، التابع لمجلس القضاء الأعلى، أمس الجمعة، أن العدد الكلي من المنتمين لـ"داعش"، والذين تم نقلهم من سجون سوريا بلغ 5704 متهمين يمثلون 61 دولة.

‎وأشار المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن عدد العراقيين بلغ 467 وعدد العرب 4253، فيما بلغ عدد الاجانب غير العرب 983 متهماً، أما أكثر الأعداد فكان من الجنسية السورية 3543.

‎ولفت إلى أن أبرز الجنسيات الأجنبية كانت من دول ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا وإسبانيا وسويسرا والدنمارك وبولندا وروسيا وأوكرانيا، إضافة إلى أستراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ونيوزلندا وبولندا والمملكة المتحدة.

‎يذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بقضايا الإرهاب، قد باشرت إجراءات الاستجواب بحق متهمي "داعش"، فور وصولهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تم انتهاء مهمة نقل جميع المتهمين إلى العراق.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.