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العراق يستعين بمدرعات لإخماد نزاع عشائري جنوبي البلاد

Category: أمـن

Date: 2021-09-16T20:27:52+0000
العراق يستعين بمدرعات لإخماد نزاع عشائري جنوبي البلاد

شفق نيوز/ استعانت السلطات العراقية، يوم الخميس، بقوة مدرعة لاخماد نزاع عشائري عنيف في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مدرعة من الجيش العراقي وصلت إلى مكان النزاع العشائري الذي اندلع الليلة الماضية في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر أن "القوة المدرعة سيطرت على النزاع".

وفي وقت سابق الخميس، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "نزاعا عشائريا تجدد بين عشيرتي الدبات وال بايش الهلاليين بعد انهيار الهدنة التي فرضت بين الطرفين فجر اليوم لمدة 24 ساعة في أعقاب ليلة دامية بينهما بمنطقة البدعة في قضاء الشطرة".

وأشار إلى أن "النزاع الدائر حاليا بين الطرفين أدى لمقتل شخص لا علاقة له بالحادث، وكان متدخلا برفع (راية العباس) لإيقاف النزاع العشائري، وإصابة طفلين من الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام ".

وتابع المصدر، أن "القوات الأمنية احتشدت على طريق الزائرين لتامين الحماية لهم بعد سقوط جرحى بينهم ".

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