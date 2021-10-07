سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يستعين بالطائرات لتأمين الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع

Category: أمـن

Date: 2021-10-07T16:13:45+0000
العراق يستعين بالطائرات لتأمين الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع

شفق نيوز / كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، عن خطتها لتأمين عمليتي الاقتراع الخاص والعام المقررتين يوم غد الجمعة، والأحد المقبل، فيما جددت تأكيدها على عدم وجود حظر شامل للتجوال خلال الانتخابات.

وأوضح المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، أنه "لن يتم فرض حظر التجوال الشامل خلال يومي الاقتراع، لكن سيتم تحديد الحركة بين المحافظات".

وأردف بالقول، "أما داخل المحافظات ستكون الطرق مفتوحة لغرض توفير الانسيابية التامة لتنقل الناخبين وتوجههم بكل أريحية للإدلاء بصوتهم".

وأضاف الخفاجي، أن "خطة خاصة وضعت لعملية نقل صناديق الاقتراع، حيث جرى تخصيص قوة جوية لنقلها بمشاركة سلاح الجو وطيران الجيش، وستوضع في مخازن داخل قواعد أو ثكنات عسكرية، خصصت لهذا الأمر".

وأوضح أن "القوات الأمنية مستعدة لتوفير الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع والناخبين بشكل عام، كما أن سلاح الجو العراقي سيؤمن الانتخابات أيضاً بطلعات جوية على مدار الساعة، للحيلولة دون حدوث أي خرق، بالإضافة إلى مشاركة طائرات الدرونز (طائرات من دون طيار) في عملية تأمين الانتخابات أيضاً".

وخلص المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إلى القول إن "القطعات الأمنية بصنوفها كافة، منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وعلى أهبة الاستعداد لإجراء انتخابات آمنة".

related

البرلمان يطلق تحذيراً من تصاعد الأعمال الإرهابية مع قرب الانتخابات

Date: 2021-10-03 15:33:03
البرلمان يطلق تحذيراً من تصاعد الأعمال الإرهابية مع قرب الانتخابات

بحضور قادة شرطة كوردستان.. اجتماع أمني رفيع لتأمين الانتخابات المقبلة

Date: 2021-05-24 13:04:03
بحضور قادة شرطة كوردستان.. اجتماع أمني رفيع لتأمين الانتخابات المقبلة

آمرية حفط القانون تعلن البدء بالخطة الخاصة بحماية مراكز الاقتراع (صور)

Date: 2021-10-03 20:11:22
آمرية حفط القانون تعلن البدء بالخطة الخاصة بحماية مراكز الاقتراع (صور)

وفد أمني رفيع يزور ذي قار وآخر للمثنى.. ماذا يجري في الجنوب؟

Date: 2021-08-30 10:03:55
وفد أمني رفيع يزور ذي قار وآخر للمثنى.. ماذا يجري في الجنوب؟

استخبارات الداخلية تصدر خمسة توجيهات عاجلة لتأمين الانتخابات

Date: 2021-10-03 20:21:52
استخبارات الداخلية تصدر خمسة توجيهات عاجلة لتأمين الانتخابات

جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن الاستنفار التام

Date: 2021-09-08 14:57:05
جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن الاستنفار التام

العمليات المشتركة تفصح عن التشكيلات التي ستؤمن الانتخابات

Date: 2021-10-05 18:14:56
العمليات المشتركة تفصح عن التشكيلات التي ستؤمن الانتخابات

العمليات المشتركة تكشف الخطوط العريضة لتأمين الاربعينية والانتخابات

Date: 2021-09-15 21:05:40
العمليات المشتركة تكشف الخطوط العريضة لتأمين الاربعينية والانتخابات