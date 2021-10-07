العراق يستعين بالطائرات لتأمين الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع

شفق نيوز / كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، عن خطتها لتأمين عمليتي الاقتراع الخاص والعام المقررتين يوم غد الجمعة، والأحد المقبل، فيما جددت تأكيدها على عدم وجود حظر شامل للتجوال خلال الانتخابات.

وأوضح المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، أنه "لن يتم فرض حظر التجوال الشامل خلال يومي الاقتراع، لكن سيتم تحديد الحركة بين المحافظات".

وأردف بالقول، "أما داخل المحافظات ستكون الطرق مفتوحة لغرض توفير الانسيابية التامة لتنقل الناخبين وتوجههم بكل أريحية للإدلاء بصوتهم".

وأضاف الخفاجي، أن "خطة خاصة وضعت لعملية نقل صناديق الاقتراع، حيث جرى تخصيص قوة جوية لنقلها بمشاركة سلاح الجو وطيران الجيش، وستوضع في مخازن داخل قواعد أو ثكنات عسكرية، خصصت لهذا الأمر".

وأوضح أن "القوات الأمنية مستعدة لتوفير الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع والناخبين بشكل عام، كما أن سلاح الجو العراقي سيؤمن الانتخابات أيضاً بطلعات جوية على مدار الساعة، للحيلولة دون حدوث أي خرق، بالإضافة إلى مشاركة طائرات الدرونز (طائرات من دون طيار) في عملية تأمين الانتخابات أيضاً".

وخلص المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إلى القول إن "القطعات الأمنية بصنوفها كافة، منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وعلى أهبة الاستعداد لإجراء انتخابات آمنة".