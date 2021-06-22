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العراق يستعين بالطائرات المسيرة لتحصين أبراج الطاقة من الهجمات

Category: أمـن

Date: 2021-06-22T17:41:50+0000
العراق يستعين بالطائرات المسيرة لتحصين أبراج الطاقة من الهجمات

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن توجه لاستخدام الطائرات المسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "لدى مديرية شرطة الطاقة قسما خاصا للمفارز الجوالة والمفارز الثابتة"، مبينا أن "هذه المديرية توفر الحماية لخطوط الطاقة الكهربائية".

وأكد المحنا "السعي لاستخدام الطائرات المسيرة في حماية الخطوط الكهربائية"، مشيرا إلى أن "هناك تفاوضا مع شركات صينية بهذا الصدد، فضلا عن وجود دعم دولي للعراق في هذا المجال".

ولفت المحنا إلى أنه "سيتم توقيع عقد لجلب طائرات لحماية الحدود وحماية خطوط الكهرباء والمنتجات النفطية".

وتتعرض ابراج نقل الطاقة الممتدة من ايران الى ديالى وصولا الى بغداد الى هجمات بالعبوات الناسفة وسط مطالبات شعبية ورسمية بتشكيل قوات لحماية ابراج الطاقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى اليوم الثلاثاء، أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات، شملت مخاطبات رسمية لوزارتي الدفاع والداخلية ومناشدات للقوات الماسكة للأرض، بضرورة توفير الحماية اللازمة للأبراج الناقلة للطاقة"، لافتاً الى أن "وزير الكهرباء طالب مديرية حماية الطاقة بتوفير الإجراءات اللازمة من خلال ربط الكاميرات الحرارية على مسارات الخطوط الناقلة للطاقة".

وتابع أن "الوزارة اجتمعت مع وجهاء العشائر والمختارين في المناطق التي تشهد تواجد أبراج، بالإضافة إلى الدوائر التابعة للمحافظات والأقضية والنواحي، من أجل حثهم على حماية الخطوط والبنى التحتية والاستراتيجية التابعة للكهرباء".

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