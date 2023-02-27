العراق يستعيد 154 عائلة من المحتجزين في مخيم "الهول"

شفق نيوز/ استعادت الحكومة العراقية 154 عائلة عراقية قوامها 582 شخصًا من المحتجزين في مخيم "الهول" شرقي سوريا إلى مركز جدعة 1 لإعادة تأهيلهم.

وأضاف بيان للقيادة المركزية الأمريكية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "هذا جزء من جهود الحكومة العراقية المستمرة والجهود الدولية لإعادة وإعادة تأهيل وإعادة دمج سكان مخيم الهول العراقيين".

ونقل البيان عن الجنرال مايكل "إريك" كوريلا ، قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله: "إننا نثني على الحكومة العراقية لدورها البناء والشجاع في عملية الإعادة هذه".

وأضاف كوريلا "كما نثني على قوات سوريا الديمقراطية التي تقوم بتأمين المخيم في الهول. وبينما نواصل إعادة السكان وإعادة تأهيلهم ودمجهم ، فإن الأمن أمر بالغ الأهمية".

واشار البيان إلى انه "لطالما خدم مخيم الهول كنقطة اشتعال للمعاناة الإنسانية وفرصة تجنيد لداعش. وهذا هو السبب في أن إعادة هؤلاء السكان وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم أمر بالغ الأهمية للعراق والمنطقة والهزيمة الدائمة لداعش".