العراق يسترد من مصر متهما مطلوبا بتهمة تحرير صكوك بقيمة مليار دينار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية العراقية يوم الاحد، استرداد متهم هارب مطلوب للقضاء العراقي في مصر.

وذكرت المديرية ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "بجهود حثيثة واستثنائية من قبل مديرية الشرطة العربية والدولية / الانتربول ومن خلال التنسيق المباشر مع انتربول القاهرة في مصر، تمكنت مفارز مديرية الشرطة العربية والدولية من استرداد متهم عراقي هارب مطلوب الى القضاء العراقي".

وأوضح البيان المطلوب ارتكب "جريمة (تحرير صكوك بدون رصيد) بقيمة مليار دينار عراقي، وتم تسليمه الى جهة الطلب لينال جزاءه العادل".