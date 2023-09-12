العراق يسترد متهما بقتل ثلاثة أشخاص

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاءـ استرداد متهم من خارج العراق بالتعاون مع الانتربول الدولي.

وقال اعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "محكمة تحقيق العمارة بالتعاون مع الانتربول استردت متهماً من خارج العراق قام بقتل ثلاثة أشخاص في محافظة ميسان"، مبينا أن "عملية الاسترداد جاءت بعد اجراء المخاطبات الأصولية كافة، وبجهود حثيثة".

وتابع أن "المتهم اعترف بارتكاب جريمة قتل الأشخاص الثلاثة وتم تدوين أقواله أصوليا وتوقيفه وفقاً لإحكام المادة (1/406/أ) من قانون العقوبات".