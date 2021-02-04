العراق يستدرج 12 "إرهابياً" من سوريا

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في الاستخبارات العسكرية العراقية، الخميس، عن استدراج 12 "إرهابياً" من سوريا واعتقالهم في نينوى شمالي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاستخبارات العسكرية نجحت بعملية استدراج 12 إرهابيا يحملون الجنسية العراقية، كانوا قد هربوا إلى الأراضي السورية بعد عمليات تطهير الأراضي العراقية من تنظيم داعش".

وأوضح المصدر، بأنه "تم استدراج المجموعة الإرهابية إلى محافظة نينوى شمالي البلاد".

وبين المصدر، بأن "العملية تمت وفق معلومات أفاد بها الارهابيون الذين تم القبض عليهم مؤخرا، خلال عمليات تطهير محافظة نينوى من بقايا تنظيم داعش، وذلك من خلال التحقيق معهم".