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العراق يرسل مزيدا من القوات الامنية إلى حقوله النفطية بالجنوب

Category: أمـن

Date: 2021-06-11T11:31:18+0000
العراق يرسل مزيدا من القوات الامنية إلى حقوله النفطية بالجنوب

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات البصرة اللواء  الركن علي عبد الحسين الماجدي يوم الجمعة إرسال قوات أمنية إضافة إلى الحقول النفطية كافة في المحافظة بغية تعزيز الأمن في تلك الحقول.

جاء ذلك خلال لقائه الكوادر المتقدمة في شركة اكسن موبل النفطية في حقل غرب القرنة /١ خلال إجتماع عقد في مقر الشركة ضم ممثلين عن شركة نفط البصرة، والآمرين والضباط المكلفين بحماية الحقل، بحسب بيان صادر عن قيادة العمليات اليوم.

ونقل البيان عن الماجدي قوله: إن القيادة اتخذت عدة إجراءات أمنية لتسهيل عمل الشركات النفطية وسنقوم بتعزيز التواجد الأمني وإرسال قوات إضافية لجميع الحقول والمنشآت النفطية.

قائد العمليات وجه رسالة اطمئنان إلى جميع الشركات النفطية العاملة ضمن قاطع المسؤولية وشركة اكسن موبل على وجه التحديد قائلا: إن الوضع الامني للمحافظه جيد  ولا يتأثر بأي تأثيرات جانبية من الناحية الأمنية ونحن على إطلاع كامل عن الملف الأمني بصفتنا قائد العمليات ولا داعي للقلق والخوف.

وأشار إلى أن جميع العراقيين وأبناء البصرةبالخصوص يدركون بأن الحقول النفطية هي المورد الأول وتشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي كما تحظى جميع المنشآت الحيوية بما فيها الحقول النفطية بحماية أبناء المحافظة.

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