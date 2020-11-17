العراق يدفع بلواءين من الاتحادية لتأمين الحدود مع سوريا

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع المستوى، يوم الثلاثاء عن تحرك لواءين من الشرطة الاتحادية من كركوك الى نينوى باتجاه الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مهمة كلا اللواءين ستكون مسك الشريط الحدودي على كامل حدود نينوى الادارية المقابلة للجانب السوري بشكل حصري.

وأضاف ان هنالك ترجيحات بتحول هيكلة كلا اللواءين في المستقبل الى قوات حرس حدود باعتبار الشرطة الاتحادية من القوات التابعة لوزارة الداخلية.

وسيكون هنالك بعد هذا الشريط الحدودي شريط اخر "خط صد ثاني" من الجيش العراقي والتشكيلات المنضوية تحت قيادة عمليات غرب نينوى.

والهدف من هذا الخط الثاني هو تعزيز امن الحدود بالإضافة الى مراقبة عمليات التهريب والتسلل التي تحدث بين الحين والاخر بين كلا الجانبين السوري والعراقي