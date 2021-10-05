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العراق يختبر إطلاق طائرات مسيرة في قاعدة بلد الجوية

Category: أمـن

Date: 2021-10-05T17:02:00+0000
العراق يختبر إطلاق طائرات مسيرة في قاعدة بلد الجوية

شفق نيوز/ أفادت وزارة الدفاع العراقية يوم الثلاثاء بأنها اختبرت بنجاح إطلاق طائرات مسيرة في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وأجرى الاختبار بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وقائد طيران الجيش وأمين سر العمليات وعدد من المستشارين في رئاسة أركان الجيش، وقائد القوة الجوية وقائد قاعدة بلد الجوية وعدد من ضباط ركن القوة الجوية وطيران الجيش.

وقالت الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس أركان الجيش أشرف على تجربة تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة العائدة الى سرب /84 طيران الجيش، حيث تم تشغيل وإطلاق الطائرات من قبل ضباط ومنتسبي سرب /84 وبكفاءة عالية.

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