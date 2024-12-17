العراق يحكم على اكثر من 80 متاجرا دوليا بالمخدرات بالإعدام

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم الثلاثاء، أنها نفذت عملية الردع الرابعة الكبرى في تاريخ العراق التي استهدفت شبكات التاجرة الدولية بالمخدرات.

وأوضحت المديرية أن "العملية الامنية الاستخبارية نفذت خلال عام 2024 ضمن سلسلة أهداف استراتيجية محددة بنجاح أسفرت عن إلقاء القبـض على (116) متاجرا دولي المخدرات وضبط (3) أطنان و (150) كيلو غراما من مختلف المواد المخدرة".

وأشار البيان إلى صدور "الحكم بحق (82) مجرما متاجرا دوليا بالمخدرات بالإعدام".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت مؤخرا تفكيك 600 شبكة للاتجار بالمخدرات دولية ومحلية، واحالة افرادها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.