العراق يحكم بإعدام عنصرين بتنظيم القاعدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بصدور احكام اعدام بحق عناصر ينتمون لتنظيم القاعدة.

وأبلغ المصدر وكالة "شفق نيوز، أن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت حكما بالإعدام شنقا ضد اثنين من تنظيم القاعدة، فيما صدر الحكم بالسجن المؤبد ضد اثنين آخرين من أعضاء التنظيم"، لافتا إلى أن "المتهمين الأربعة تمت إدانتهم بارتكاب جرائم وأعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين العزل في مناطق شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ".