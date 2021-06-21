سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يحكم بإعدام ثمانية إرهابيين

Category: أمـن

Date: 2021-06-21T10:56:58+0000
العراق يحكم بإعدام ثمانية إرهابيين

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار الاتحادية، يوم الاثنين، حكما بإعدام 8 إرهابيين شنقا حتى الموت.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القرار صدر بعد إدانة المتهمين بأعمال إرهابية وجرائم مسلحة ضد المواطنين والقوات الأمنية في مناطق متفرقة في العراق.

وبين أن القرار صدر استنادا لإحكام المادة الـ 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبدوا مخاوف من أن يكون لدى العراق "خطة" للتخلص من جميع السجناء المحكومين بالإعدام.

وقال الخبراء إن نحو 4000 سجين، معظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية، يعتقد أنهم ينتظرون حكم الإعدام في العراق، قالوا إن مئات من عمليات الإعدام وشيكة بعد توقيع أوامر الإعدام.

related

العراق يعدم ستة مدانين بقضايا إرهاب

Date: 2021-02-09 11:30:13
العراق يعدم ستة مدانين بقضايا إرهاب

صلاح الدين.. الإعدام شنقا لقاتل موظف رفض انجاز معاملة غير اصولية

Date: 2021-01-19 10:47:21
صلاح الدين.. الإعدام شنقا لقاتل موظف رفض انجاز معاملة غير اصولية

تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب في سجن الحوت

Date: 2021-03-03 11:53:31
تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب في سجن الحوت

الكاظمي ينهي تكليف الفياض ضمن حزمة تغييرات جديدة

Date: 2020-07-04 13:28:14
الكاظمي ينهي تكليف الفياض ضمن حزمة تغييرات جديدة

هروب عدد من السجناء من مركز شرقي العاصمة بغداد

Date: 2019-08-03 18:03:20
هروب عدد من السجناء من مركز شرقي العاصمة بغداد

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل البغدادي

Date: 2019-10-27 13:25:01
الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل البغدادي

الجيش الايراني: أمن هذه المناطق على عاتق العراق وجاهزون لمساعدته

Date: 2019-09-28 12:45:21
الجيش الايراني: أمن هذه المناطق على عاتق العراق وجاهزون لمساعدته

شنق مدان اشترك بخطف واعدام جماعي في مدينة عراقية

Date: 2020-02-04 12:39:40
شنق مدان اشترك بخطف واعدام جماعي في مدينة عراقية