العراق يحكم بإعدام ثمانية إرهابيين

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار الاتحادية، يوم الاثنين، حكما بإعدام 8 إرهابيين شنقا حتى الموت.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القرار صدر بعد إدانة المتهمين بأعمال إرهابية وجرائم مسلحة ضد المواطنين والقوات الأمنية في مناطق متفرقة في العراق.

وبين أن القرار صدر استنادا لإحكام المادة الـ 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أبدوا مخاوف من أن يكون لدى العراق "خطة" للتخلص من جميع السجناء المحكومين بالإعدام.

وقال الخبراء إن نحو 4000 سجين، معظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية، يعتقد أنهم ينتظرون حكم الإعدام في العراق، قالوا إن مئات من عمليات الإعدام وشيكة بعد توقيع أوامر الإعدام.