العراق يحكم بإعدام تاجر مخدرات أدخل مليون "قرص مخدر" وهرّب بعضها للكويت

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بصدور حكم إعدام بحق تاجر مخدرات دولي، أدخل مليون قرص مخدر للعراق وهرّب بعضها للكويت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق تاجر مخدرات (دولي) نتيجة إدانته بإدخال مليون قرص مخدر من سوريا وتوزيع جزء منها في العراق، ثم إيصال المتبقي منها إلى دولة الكويت عبر محافظة البصرة".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".