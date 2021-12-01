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العراق يحكم بالاعدام على مسؤول "سوات" في تنظيم القاعدة

Category: أمـن

Date: 2021-12-01T17:29:54+0000
العراق يحكم بالاعدام على مسؤول "سوات" في تنظيم القاعدة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بأن محكمة الجنايات في محافظة ذي قار حكمت بالإعدام على عدد من الإرهابيين بينهم مسؤول في تنظيم القاعدة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على 5 إرهابيين بينهم مسؤول (قوات سوات) في تنظيم القاعدة والذي ينحدر من محافظة ديالى".

وبين المصدر، ان "المدانين تنوعت عملياتهم الإرهابية بين تنفيذ هجمات مسلحة واعدام مواطنين وتفجير عبوات ناسفة وقتل عناصر في القوات الأمنية".

وأشار إلى ان "قرار الحكم صدر استنادا لاحكام المادة الـ4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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