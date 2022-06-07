العراق يحصن حدوده مع إيران بسدة ترابية على طول 100 كم

شفق نيوز / أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن وصول نائب قائد العمليات مع وفد امني ومسؤولين من وزارة الموارد المائية للاشراف على انشاء سدة ترابية في هور الحويزة مع ايران لتأمين حدوده معها.

وقالت قيادة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " نائب قائد العمليات عبد الأمير الشمري وصل الى محافظة ميسان يرافقه كل من وكيل وزارة الموارد المائية، وقائد الحدود والمدير العام للهندسة العسكرية في الحشد الشعبي ومدير الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع".

وأضاف البيان أن وصول" الشمري جاء للإشراف على انشاء سدة ترابية في هور الحويزة بطول 100 كيلو متر لغرض ضبط الحدود ومنع حالات التهريب والجريمة المنظمة".

وتنشط حركة تهريب البضائع والمخدرات بين الجانبين العراقي والإيراني في ظل وجود عصابات جريمة منظمة تتخذ من الاهوار ومناطق حدودية بعيدة عن أعين القوات الأمنية منفذا لها للتهريب وارتكاب الجرائم.