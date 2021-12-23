سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يحدد طبيعة مهام المستشارين العسكريين الأجانب بعد انسحاب القوات القتالية للتحالف

Category: أمـن

Date: 2021-12-23T10:39:43+0000
العراق يحدد طبيعة مهام المستشارين العسكريين الأجانب بعد انسحاب القوات القتالية للتحالف

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة أعلى سلطة عسكرية في الجيش يوم الخميس أن طبيعة مهام المستشارين العسكريين الأجانب ستقتصر على تزويد الجانب العراقي بالمعلومات الاستخبارية.

وقال باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي لـوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد أي قاعدة خاصة للقوات التحالف الدولي على الاراضي العراقية، إنما يتواجدون في موقعين في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة حرير بمحافظة اربيل".

وأضاف إن "الموجودين في القاعدتين عين الاسد وحرير، وتحولت مهام عملهم القتالية إلى استشارية"، مشيرا إلى إن "عدد المستشارين الموجودين في القاعدتين العسكريتين قليل جدا".

الخفاجي أوضح أيضا بأن "مهام المستشارين يتركز على المعلومات والاستخبارات ومكافحة الإرهاب".

واتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

وتهدد فصائل شيعية مسلحة بشن "معارك حاسمة" ليلة الحادي والثلاثين من الشهر المقبل في حال عدم انسحاب القوات الامريكية من البلاد التي دخلتها في العام 2003.

related

واشنطن ترفض تأكيد إجلاء موظفي لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من العراق

Date: 2019-06-22 07:58:00
واشنطن ترفض تأكيد إجلاء موظفي لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من العراق

انفجار يستهدف رتلاً عراقياً يحمل معدات للتحالف الدولي جنوبي البلاد

Date: 2021-12-21 06:41:07
انفجار يستهدف رتلاً عراقياً يحمل معدات للتحالف الدولي جنوبي البلاد

كوردستان والتحالف الدولي: داعش يهدد بعض مناطق العراق

Date: 2019-09-30 22:19:20
كوردستان والتحالف الدولي: داعش يهدد بعض مناطق العراق

بإنزال جوي مشترك.. الإطاحة بأربعة دواعش في كركوك

Date: 2020-09-07 18:14:26
بإنزال جوي مشترك.. الإطاحة بأربعة دواعش في كركوك

انفجار يستهدف التحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-02-08 18:19:22
انفجار يستهدف التحالف الدولي جنوبي العراق

قوة خاصة للتحالف الدولي تغادر أراضي العراق

Date: 2021-08-07 17:01:22
قوة خاصة للتحالف الدولي تغادر أراضي العراق

الحشد الشعبي في الأنبار يكشف حقيقة قصف التحالف الدولي احد مقراته

Date: 2020-10-04 09:40:26
الحشد الشعبي في الأنبار يكشف حقيقة قصف التحالف الدولي احد مقراته

العراق يعلن مقتل عناصر من داعش بعملية نوعية بإسناد دولي قرب اربيل

Date: 2020-08-18 18:14:30
العراق يعلن مقتل عناصر من داعش بعملية نوعية بإسناد دولي قرب اربيل