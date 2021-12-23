العراق يحدد طبيعة مهام المستشارين العسكريين الأجانب بعد انسحاب القوات القتالية للتحالف

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة أعلى سلطة عسكرية في الجيش يوم الخميس أن طبيعة مهام المستشارين العسكريين الأجانب ستقتصر على تزويد الجانب العراقي بالمعلومات الاستخبارية.

وقال باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي لـوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد أي قاعدة خاصة للقوات التحالف الدولي على الاراضي العراقية، إنما يتواجدون في موقعين في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة حرير بمحافظة اربيل".

وأضاف إن "الموجودين في القاعدتين عين الاسد وحرير، وتحولت مهام عملهم القتالية إلى استشارية"، مشيرا إلى إن "عدد المستشارين الموجودين في القاعدتين العسكريتين قليل جدا".

الخفاجي أوضح أيضا بأن "مهام المستشارين يتركز على المعلومات والاستخبارات ومكافحة الإرهاب".

واتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

وتهدد فصائل شيعية مسلحة بشن "معارك حاسمة" ليلة الحادي والثلاثين من الشهر المقبل في حال عدم انسحاب القوات الامريكية من البلاد التي دخلتها في العام 2003.