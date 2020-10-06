العراق يحدد ثلاثة عوامل وراء تحديث يخص قصف السفارة الامريكية

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، أسباب انحسار عمليات القصف الصاروخي في العاصمة بغداد.

ويتعرض مطار بغداد الذي يضم قاعدة عسكرية امريكية، والمنطقة الخضراء عادة الى هجوم متكرر بالصواريخ تتبناه جهات تقول إنها "مقاومة" للوجود الامريكي في البلاد، لكن واشنطن تتهم مجاميع مدعومة من إيران بالهجمات

لكن هذا الأمر دفع بأمريكا إلى التهديد بإغلاق سفارتها ببغداد وفرض عقوبات على العراق في حال استمرار تساقط الصواريخ.

وقال عضو اللجنة، النائب عبدالخالق العزاوي، لوكالة شفق نيوز، "بكل تأكيد إيقاف عمليات القصف الصاروخي على السفارة الامريكية، جاء بسبب التهديد والضغط الامريكي، خصوصاً ان بعض الفصائل لها ارتباطات ببعض القوى السياسية".

وبين العزاوي انه "من ضمن اسباب ايقاف عمليات القصف الصاروخي، التي كانت شبه يومية، الإجراءات الأمنية الجديدة، المتخذة في حماية تلك الأهداف، وكذلك تشديد الاوامر والعقوبات العسكرية، بحق مسؤولي القواطع التي تطلق منها الصواريخ، فهذا الأمر عامل مهم في إيقاف تلك العمليات".

وفي وقت سابق من اليوم، شكل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لجنة عسكرية وامنية عليا، للتحقيق بعمليات القصف والاستهدافات التي شهدتها بغداد ومدن اخرى خلال الفترة المنصرمة.

وجاء في الأمر الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن اللجنة تتولى التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، وتحديد المقصر"، مردفا "تنجز اللجنة اعمالها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ هذا الامر".



