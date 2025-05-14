العراق يحبط محاولة مسافر أجنبي تهريب 600 ألف حبة مخدرة نحو الكويت

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الأربعاء، عن ضبط 600 ألف حبة مخدرة نوع "كبتاجون" بوزن يقارب 104 كغم، كانت مخبأة داخل عجلة يقودها شخص يحمل جواز سفر أجنبي أثناء محاولته مغادرة البلاد باتجاه دولة الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الضبط تمت بجهود مشتركة من إدارة المنفذ وشرطة الجمارك وشعبة مكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع السلطة القضائية".

وأضاف أن "المواد كانت مخفية بطريقة احترافية داخل عجلة دفع رباعي، وقد تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة السائق والمضبوطات إلى مركز شرطة جمرك سفوان لعرضها أمام القضاء".

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة التصدي لمحاولات تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المختصة لضمان أمن وسلامة البلاد.