العراق يحبط عملية جديدة لتهريب 12 كغم من المخدرات عبر بالون هوائي

شفق نيوز - الانبار

تمكنت قوات الحدود العراقية، من إحباط محاولة تهريب 12 كغم من المخدرات عبر بالون هوائي على الحدود الدولية غربي الانبار في عملية هي الثانية من نوعها خلال يومين.

وقالت قيادة الحدود في بيان اليوم الخميس، إن مفارز الفوج الاول لواء الحدود السادس في قيادة حدود المنطقة الثانية تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية "كبيرة" من الحبوب المخدرة تزن 12 كغم.

وأوضح البيان، أن تلك الكمية كانت محمولة بواسطة بالون هوائي عبر الشريط الحدودي غربي محافظة الأنبار، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويوم أمس الأربعاء أفادت قيادة قوات الحدود، باحباط محاولة تهريب نحو 20 كغم من المخدرات عبر بالون هوائي على الحدود الدولية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت قيادة حرس الحدود في بيان أمس، أن مفارز الفوج الثالث في لواء الحدود السادس تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تزن 18 كغم، كانت محمولة بواسطة بالون هوائي عبر الشريط الحدودي غربي محافظة الأنبار.

وفقا للبيان، فقد قد تم العثور على 98 كيساً بداخلها 1000 حبة مخدرة لكل كيس، حيث جرى ضبط المواد المهربة وفق الأصول القانونية، مشيرا الى تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية.