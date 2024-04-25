احباط إدخال 51 كيلوغراماً من المخدرات عبر "هور الحويزة" الحدودي مع إيران

شفق نيوز/ أعلنت قيادة حرس الحدود العراقي، يوم الخميس، إحباط محاولة إدخال (51) كيلو غراماً من المخدرات إلى البلاد عبر هور الحويزة الحدودي مع إيران.

وذكرت القيادة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، وبواجب مشترك مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية والرد السريع، تمكنت من ضبط (51) كيلو غراماً من الحبوب المخدرة في هور الحويزة ضمن قاطع الفوج الأول في اللواء آنفاً".

وأكدت أن "القوة المشتركة ألقت القبض على المتهم بإدخالها"، لافتة إلى أن "عملية الضبط تمت من خلال معلومات استخبارية دقيقة، وجرى تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".