العراق يحبط إدخال صواريخ كاتيوشا واصابع ديناميت من دولة مجاورة

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن إحباط إدخال صواريخ كاتيوشا واصابع ديناميت وقنابر هاون واسلحة مختلفة بعمليتين منفصلتين في الحدود الفاصلة بين دول الجوار.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري للحد من عمليات التهريب والقاء القبض على المتسللين وضبط امن الحدود ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الحدود في وزارة الداخلية وبعملتين منفصلتين على الحدود الفاصلة بين احدى دول الجوار من ضبط (٧)صواريخ كاتيوشا و (٥٧)قنبرة هاون وكمية من اصابع الديناميت و (١٨) مسدس و بندقيتين كلاشنكوف وكميات كبيرة من الاعتدة داخل عجلة نوع بيك اب ،بمحاولة فاشلة لعدد من المهربين إدخالها الى البلاد بصورة غير رسمية".

وأضافت أن "ذلك جاء بعد نصب كمين محكم لهم والتصادم معهم بتبادل اطلاق النار من قبل المفارز اعلاه المنفذة للعمليتين مما اضطرهم للفرار وترك العجلة المحملة بالمواد اعلاه"، حيث تم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر".